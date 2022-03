Die gelijke rechten voor Palestijnen, dat klopt niet

Uit de ingezonden brief van Geja Lahpor uit Huizen wordt niet duidelijk of ze met ‘het democratische land Israël’ alleen de staat Israël op zich bedoelt of Israël gecombineerd met de Westbank (Nederlands Dagblad, 21 maart).

Palestijns protest in Hebron, op de Westbank.

Zelfs als ze alleen de staat Israël zonder Westbank zou bedoelen, heeft ze nog steeds volstrekt ongelijk als ze zegt dat Palestijnen gelijke rechten zouden hebben.

Er zijn tientallen wetten die Joden voortrekken boven Palestijnen en andere niet-Joden. Bijvoorbeeld de Joodse natiestaat-wet, die stelt dat alleen Joden (ook niet-Israëlische) zich in Israël mogen ontplooien. Of de Absentee-wet, die stelt dat alleen Joden (ook niet-Israëlische) hun eigendommen die ze in de oorlog verloren, terug kunnen krijgen. Maar voor Arabieren (ook Israëlische) geldt dat niet.

Daarnaast is het Westbank-Palestijnen verboden om te trouwen met Israëliërs. Dit is zoals politici ook zelf verklaren vooral om demografische en niet om veiligheidsredenen. Verder is ..

