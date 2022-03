Wat één beschieting al kan aanrichten

In 2014 bezocht ik mijn tante Hester. Poetin had net de Krim ingepikt en we bespraken de spanningen die dat opleverde. ‘Ik heb één oorlog meegemaakt Frank, je denkt toch niet dat ik dat nog een keer mee wil maken?!’ Ik wist van jongs af aan dat er iets was gebeurd met haar. In de oorlog woonde ze als tiener met haar ouders, broers en zussen in Wageningen en bij een granaataanval was ze gewond geraakt. Het fijne wist ik er niet van.