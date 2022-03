Een ordinaire machtswisseling? Zo zuiver is de keus voor een nieuwe leider van ISIS niet

Officieel moet de verkiezing van een nieuwe leider van het ISIS-kalifaat aan allerlei strenge eisen voldoen. In werkelijkheid wordt daar de hand mee gelicht, wat het verval van ISIS bevestigt.

Bij een speciale operatie van Amerikaanse troepen werd in de vroege ochtend van donderdag 3 februari een huis in het Syrische Idlib onder vuur genomen waar toenmalig ISIS-leider Abu Ibrahim al-Qurashi verbleef. Hij blies zichzelf op.

Op 10 maart bevestigde de Islamitische Staat (ISIS) dat haar tweede leider, Abu Ibrahim al-Qurashi, was omgekomen. Net als zijn voorganger, Abu Bakr al-Baghdadi al-Qurashi (die hij in 2019 opvolgde), blies Abu Ibrahim zichzelf op toen Amerikaanse troepen hem aanvielen. De naam van de nieuwe kalief is Abu al-Hasan al-Qurashi. Hoewel dit een geruisloze voortzetting suggereert, bevestigt deze machtswisseling juist het falen van de organisatie.

opvolger

Het zoeken van een nieuwe ISIS-leider is niet gemakkelijk. Anders dan al-Qaeda, beweert ISIS namelijk een kalief als hoofd te hebben. Dit is niet zomaar een functie. Het woord ‘kalief’ komt van het Arabisch ‘khalifa’, wat ‘o..

