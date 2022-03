Meer gas uit Groningen? Dat kan niet aardbevingsvrij!

Ronny Naftaniel verwoordt wat een wijdverbreid idee is in Nederland buiten Groningen: Nederland zit in nood, we willen geen gas meer van Poetin, dus moet het gas uit Groningen komen (ND, 17 maart). De put moet leeg. En zijn er nog gevolgen? Daar denken we dan even over na en zeggen we dat er met grote spoed aardbevingsvrije huizen moeten worden gebouwd. Alleen al dat deze voorwaarde in een tussenzin wordt genoemd, geeft aan dat de impact van de bevingen niet in beeld zijn. Aardbevingsvrij bestaat niet, de scheuren blijven komen, ook al heb je een zogenaamd versterkte woning. Wanneer de winning doorgaat, is de kans op een zwaardere beving mogelijk. Dan ligt het gebied in puin, ook de versterkte en nieuwe huizen. De kans dat er doden vallen is dan niet gering. Willen we zo omgaan met de mensen die al tien jaar in meer of minder angst leven in dit gebied? Het is geestelijke mishandeling. Maar nu, in het kader van de oorlog in Oekraïne, lijkt dit maar een kleinigheid: we bouwen een aantal nieuwe huizen, we vernieuwen (lees: vernielen) wat dorpjes, kortom, het Groninger land ziet er een beetje anders uit.