Als 81-jarige christen met dezelfde achtergrond als columnist Reina Wiskerke (ND, 19 maart) kende ik ‘Imagine’ van John Lennon niet. Ik zocht de tekst op via Google en werd ontroerd.

Een wereld, een broederschap zonder haat veroorzakende religie, zonder grenzen en zonder bezit – verlangen we daar niet allemaal naar? Mij komt het lied eerder diepreligieus over dan a- of antireligieus.

