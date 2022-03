Tijd voor een nieuw daltarief

Energie is in korte tijd voor veel mensen onbetaalbaar geworden. Dat heeft met allerlei oorzaken te maken, maar niet met een tekort aan energie. Er wordt veel energie verspild omdat ze op het verkeerde moment wordt opgewekt of op het verkeerde moment gebruikt. Op een zonnige en/of winderige dag is er tussen 11.00 en 15.00 uur een overschot aan elektra. De meeste aanbieders van elektra werken met een goedkoper daltarief van 23.00 tot en met 07.00 uur en in het weekend. Vooral nu energie duur is, zetten mensen ’s nachts hun vaatwasser, wasmachine en droger aan omdat elektra dan goedkoper is. Het gevolg is dat er ’s nachts een energiecentrale staat te draaien op kolen of gas om goedkope maar niet duurzame elektra te leveren. De duurzame overschotten overdag worden niet afgenomen en dus verspild. Dit zou toch beter moeten kunnen? Waarom is het daltarief niet zeven dagen in de week van 11.00 uur ’s morgens tot en met 15.00 uur ’s middags? Als honderdduizend mensen dan hun wasmachine aanzetten, scheelt dat veel. Met de huidige slimme meters moet dat toch makkelijk in te stellen zijn? Marktpartijen hebben weinig belang bij een dergelijke verandering, het milieu des te meer. Waarom neemt minister Rob Jetten niet het voortouw in het regelen van dit soort simpele besparingen?