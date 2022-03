Ik word verdrietig als ik de – overigens goed geschreven – analyse lees over de verbondsvisie van de Gereformeerde Gemeente in Nederland (ND, 19 maart). De Bijbel leert mij dat we worden gered door geloof in het volbrachte werk van de Here Jezus op Golgotha, zoals Johannes 3 vers 16 het verwoordt. De doop kan ons niet redden en de Tien Geboden ook niet. Alleen geloof!

Als ik het artikel lees, doet het me denken aan de schriftgeleerden die de mensen een zwaar juk oplegden. Ik hoop en bid dat veel mensen in de Gereformeerde Gemeenten in Nederland de Bijbel gaan lezen, en het evangelie (de blijde boodschap) gaan begrijpen!

