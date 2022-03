Het onderwijs moet zo effectief mogelijk. Maar waar is de aandacht voor de mens?

Onderwijs zo effectief mogelijk maken betekent niet dat het ook waardevol is. Start liever vanuit de vraag: waar is het ons om te doen?

Onderwijsontwikkelaar Erik Meester legt de vinger bij het onderwijs dat gebruik maakt van ‘populaire, maar ondermaatse lesmethoden’ en stelt dat er ‘nog maar weinig kennis echt onderwezen’ wordt (ND, 12 maart). Terecht reageert Cor Sneep in zijn ingezonden brief dat Meester met zijn opvattingen over onderwijs het kind met het badwater weggooit (ND, 16 maart). Kennis staat immers niet los van persoonsvorming. In dit artikel pleiten wij opnieuw voor het belang van een pedagogische doordenking van het onderwijs en zetten wij kanttekeningen bij Meesters kennisideaal en geloof in effectieve lesmethoden.

Het eerste dat opvalt is dat Meester vooral ontevreden is over de staat van het huidige onderwijs, en dat hij dat onderbouwt door te wi..

