In de rubriek ‘Om het lijf ‘ (ND 16 maart) - wat volgens mij een kledingrubriek is - wordt gelijk een politiek statement neergezet. Op de foto staat een mevrouw met een Palestijnse vlag en een pamflet. Zij zegt dit te doen vanwege haar betrokkenheid bij vluchtelingen wereldwijd uit islamitische regimes (Eritrea, Jemen, West Papua) en waarbij zij daarna in één adem - wat zij noemt - ‘het lot van de Palestijnen’ aanduidt. Welk lot?

De Palestijnen wonen in het democratische land Israël, waar ze gelijke rechten hebben, in de regering (Knesset) zitten, mogen stemmen, en gelijk behandeld worden zoals de Joodse bevolking.

