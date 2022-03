Abortuspil

In het ND van 16 maart lees ik dat de bestuurders van Nederland (op een paar partijen na) instemmen met het doden van een ongeboren kindje, in de schoot van een zwangere vrouw. Ik vraag mij af wie de verantwoordelijkheid kan dragen, over iemand anders leven.

Is God niet de Schepper van elk mens, de bouwmeester die nieuw leven geeft. Als we een huis bouwen dan roept de bouwer ‘we bouwen een nieuw huis’ ook al zit dat huis nog maar net in de fundering. Als er nieuw leven in de moederschoot ontstaat, moeten we niet roepen dat dat een klompje cellen is, waar we alles mee mogen doen. Ook dat is het begin van een nieuw mens.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .