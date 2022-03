Gerard ter Horst bekent (ND, 11 maart): ‘Ik heb een hekel aan orgels, aan orgelmuziek en bijkans ook aan organisten.’ Nou nou! Zelf houd ik niet van bepaalde soorten popmuziek (zoals smartlap, levenslied, Opwekking, rap, metal, techno en meer) maar zeker niet - ook niet ‘bijkans’ - aan de makers/beoefenaars ervan. Waarom zou ik? Dat zijn toch gewoon mensen, sympathiek of minder sympathiek, meer of minder kundig? Zou dat misschien ook voor organisten kunnen gelden?