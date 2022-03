Wie is m’n naaste?

Zijn ze eindelijk eens opvallend barmhartig als volk, is het weer niet goed (ND 16 maart). Ineens kunnen we de Polen en de Hongaren niet meer veroordelen omdat zij nu wel Oekraïners toelaten. Nederlandse hulpverleners worden verdacht gemaakt omdat ze geen Afghanen of Jemenieten helpen. Bijbelse voorbeelden moeten bewijzen hoe hypocriet wij hiermee zijn. Hebt uw naaste lief, heet het. En de naaste is iedereen op de wereld.

Sociologen vinden het echter normaal dat we eerder geneigd zijn om mensen in nood te helpen die qua uiterlijk, geloof en cultuur dichter bij ons staan dan anderen. En ook de Bijbel sterkt me daarin. Weten we nog wel wie de naaste is? Naaste is de overtreffende trap van ‘na’ - na, nader, naast. Jezus draagt ons op om diegene lief te hebben die dicht bij ons staat. Dat is in de eerste plaats je naaste familie, ouder, kind, broer of zus. Verder is het iedereen die je tegenkomt of met wie je te maken hebt, zoals we leren uit de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Daar hebben we de handen al vol aan en we hoeven echt niet de wereld af te reizen om naasten te zoeken. Ook Paulus gaat uit van dat principe: ‘Laten we dus, in de tijd die ons..

