Ronny Naftaniel (ND 17 maart) kiest een positie die mij in mijn leefomgeving direct raakt. Hij is voor het opvoeren van de gaswinning in Groningen. Ik ben lid en voorzitter geweest van Platform Kerk en Aardbeving alsook geestelijk verzorger aardbevingsgebied Groningen geweest. Ik woon bijna tien jaar in Appingedam, midden in het epicentrum van de problemen door die gaswinning. Voorwaarde voor opvoeren van de gaswinning is voor Naftaniel dat Groningers die in het risicogebied wonen met grote spoed aardbevingsvrije huizen krijgen. Maar ... er is een tekort aan bouwmaterialen, aan bouwvakkers, aan projectleiders. ‘Met grote spoed’ 26.000 woningen aanpakken is een utopie. Daarnaast is Naftaniel de eerste die het heeft over ‘aardbevingsvrije’ woningen. Tot nu toe weet ik alleen maar dat de woningen hier ‘aardbevingsbestendig’ gemaakt worden. Dat betekent dat het huis bij de gevreesde zwaardere beving wel kan instorten, maar dat je meer tijd hebt dan in je onversterkte huis om je woning veilig te verlaten. Tien minuten, heb ik mij laten vertellen. Kortom, zijn woorden maken mij diep vanbinnen boos en verdrietig. Hij spreekt totaal niet over de voorwaarden voor wat hij noemt het ‘opvoeren’ van de gaswinning. Een winning die door de manier waarop het gedaan is voor aardbevingen en immense schade zorgt. Niet voor niets geeft Staatstoezicht op de Mijnen steeds aan dat de gaswinning in Groningen op een laag niveau relatief veilig kan, maar dat het beter is om helemaal daarmee te stoppen. De gaskraan in Groningen moet stevig dicht.