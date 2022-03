De uitslag van de SGP tekent de ‘refoïsering’ van bepaalde gemeenten in de Biblebelt

Nog geen dertig jaar geleden, in 1994, stemden er in Barneveld bij de gemeenteraadsverkiezingen 4924 mensen op de SGP. In 1982 waren het er ‘slechts’ 3687; het Barneveldse CDA was toen meer dan dubbel zo groot. Maar afgelopen week kleurden in Barneveld liefst 8374 mensen het vakje van de staatkundig-gereformeerden rood, en dat waren er alweer duizend méér dan vier jaar geleden. De Barneveldse SGP-fractie groeit daardoor van acht naar tien raadszetels, terwijl de ChristenUnie haar vijf zetels behield en het CDA er eentje verloor (van vijf naar vier zetels).

Het nieuwe verkiezingsresultaat van de SGP in Barneveld tekent de ‘refoïsering’ van bepaalde biblebeltgemeenten. Doordat de bevindelijk-gereformeerden in de tweede helft van de vorige eeuw steeds meer aan zuilvorming gingen doen, kwamen er ná de eigen partij (die er allang was) en krant ook - heel bepalend - eigen middelbare scholen. Midden jaren zeventig werden de eerste lessen gegeven op het Van Lodenstein College in Amersfoort.

Intussen telt die school vijf vestigingen, waaronder eentje in Barneveld, en meer dan vierduizend leerlingen. Bovendien is met de Amersfoortse hoofdvestiging van het Hoornbeeck College ook reformatorisch mbo binnen fietsbereik. En zowel de Gereformeerde Gemeente als de Gereformeerde Gemeente in Nederland b..

