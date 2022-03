Van de redactie: Wij plaatsen geen foto’s van overledenen, maar zien ze wel

Gruwelijke foto’s ploinken woensdagochtend mijn WhatsApp binnen. Surrealistische beelden van talloze dode lichamen, schots en scheef verspreid over de vloer van een soort garagebox. Sommigen zonder benen of zonder hoofd, anderen zwaar verbrand of half naakt. Dit gebeurt als je niet weet wie je doden zijn en ze niet kunt bergen. Dit is oorlog.

Oorlogsverslaggever Robert Dulmers wil mij laten zien wat hij ziet. Dít is wat je meemaakt als je verslag doet van een oorlog. Met fotograaf Teun Voeten is hij voor het Nederlands Dagblad in het mortuarium van Mykolaiv, aan de Zwarte Zee.

‘s Avonds krijg ik dezelfde soort foto’s van Voeten. En geserreerde beelden, zoals ik van tevoren had gevraagd. Uit piëteit met de doden en hun familie plaatsen wij online en in de krant in principe geen foto’s van overledenen. Oorlog is huilende mensen, kapotte flats en gewonden. Maar dus ook: doden. Honderden doden. Dat is wat de Russen veroorzaken in Oekraïne. Dulmers en Voeten zijn daar om dát verhaal aan ons te vertellen. De noodzaak kan wel eens ontstaan om doden te tonen - om de wereld te la..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .