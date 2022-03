Hoelang heeft uw dorp nog een dorpshuis?

Het dorpshuis staat op omvallen – terwijl dat in veel dorpen de laatst overgebleven, noodzakelijke ontmoetingsplek is.

Verdwijnt na de kerk dan ook het dorpshuis ontmoetingsplek uit het dorp? Ja, als we niets doen wel. Want de gevolgen van corona hebben zo’n impact gehad, dat veel besturen te kampen hebben met een dorpshuis dat financieel onder water staat. Onderzoek door de LVKK (Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen) laat zien hoe ernstig het is.

Inwoners van dorpen en kleine kernen hebben een plek waar zij zuinig op zijn: het dorpshuis. Nadat de school, bakker en vaak ook de kerk uit het dorp verdwenen zijn, is dit meestal de enige ontmoetingsplek die nog rest. Dorpshuizen zijn er niet in ieder dorp en waar ze zijn, verschilt hun verschijningsvorm: van klein lokaal buurthuis tot groot bovendorps multifunctioneel centrum. Ze zijn er in alle soorten e..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .