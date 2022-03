Burgemeester Jorritsma van Eindhoven over de opkomst: ‘Mensen halen de schouders op voor de lokale verkiezingen. Nederland is verwend.

(...) Wij hebben alles gedaan maar ik kan de mensen niet van de bank trekken.’

Lijsttrekker Lennart van der Linden van Echt voor Barendrecht: ‘Ik had al wel gedacht dat we zouden winnen. Maar dat we 60 procent van alle stemmen hebben behaald, is ongelooflijk en fantastisch.’

‘In bijna negen op de tien gemeenten gingen minder mensen naar de stembus dan vier jaar geleden. Lelystad spant de kroon.

Kwam er bij de vorige verkiezingen in 2018 nog 51 procent opdagen, nu was dat een dramatische 41 procent. Een daling van 19,6 procent.

Daarmee is de hoofdstad van Flevoland de snelste daler van het land.’

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .