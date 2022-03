De vervuilers betalen niet

In alle binnensteden van Nederland is het te zien: kauwgomresten en sigarettenfilters op en tussen het plaveisel. Met name in straten en op pleinen waar veel voetgangersverkeer is. Het zijn grote straatvervuilers die een ‘duurzaam’ smerig straatbeeld geven. Zowel kauwgom als sigarettenfilters zijn extreem slecht biologisch afbreekbaar en daardoor wordt de hoeveelheid restanten alleen maar groter. Volgens wetenschappelijke schattingen komen niet minder dan twee van de drie peuken in onze omgeving terecht. Sigarettenfilters bestaan uit acrylacetaat, een kunststof die zo traag afbreekt dat er pas na tien tot vijftien jaar schijnbaar niks meer van over is. Schijnbaar, want het plastic is niet echt ‘vergaan’, het is afgebroken tot microplastics. Je kan het dus niet meer zien, maar het richt nog steeds schade in de natuur aan. Kauwgom breekt nog slechter af. Naar schatting duurt het 25 jaar voordat de resten verdwenen zijn. En alweer: schijnbaar. In veel kauwgom zitten synthetische polymeren. En ook bij de afbraak daarvan komen microplastics in de natuur.