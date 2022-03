Verliezers als Poetin kijken verder de toekomst in dan winnaars

Waar winnaars achteroverleunen, kijken verliezers als Poetin de toekomst in. Hij deed dat al vanaf de val van de Muur, in het verlangen zijn eigen ego en het tsarenrijk te herstellen.

Of Poetin nu wel of geen reïncarnatie is van Stalin is minder van belang dan de uitkomst nu van de oorlog, en het vervolg thuis erop. Beeld: baboesjka's met het hoofd van Poetin erop in een winkel in Athene.

Winnaars leunen achterover in de loge van het theater van de wereld. De wereld is van ons, nu kunnen we ons met onszelf bezighouden. Zo kunnen we het Westen na 1989 zien: na de oorlog om de ideologie kwam de oorlog om de identiteit. De geschiedenis van de overwinnaars is op de korte termijn gericht.

Voor verliezers ziet de geschiedenis er heel anders uit. Alles pakte anders uit dan gehoopt. Het bestaan zelf wordt soms bedreigd. Daarom moeten zij bewijzen vinden waarom het zo ging en niet zoals gepland. Dat leidt tot langetermijndenken, over de oorzaken van de ramp, en ook over de toekomst waarin die ondergang moet en zal worden omgezet in een wedergeboorte, met nieuwe triomfen in het verschiet.

Ineens denken we nu over de emoties van Poeti..

