Bekijk de schepping niet als een machine, maar als een tuin

De natuur wordt niet of te weinig gezien als Gods schepping. Beeld: vrouw in een Praags park met op de achtergrond een grote opblaasbare wereldbol, tijdens de European Sustainable Development Week.

De machten van technologie en economie behoren tot het centrum van onze cultuurontwikkeling. Genesis spreekt over bouwen en bewaren van de schepping. Die cultuuropdracht is ook verbonden met de ontwikkelingen in onze cultuur, waartoe ook techniek en economie behoren. Gaat het hiermee verkeerd, dan ontstaat er onrecht en ongerechtigheid in de samenleving.

Met ‘techniek’ doel ik niet op de ambachtelijke techniek van de timmerman en de smid, van hamer, zaag en allerlei gereedschap. Nee, ik bedoel de technologie; dat is de moderne techniek die sterk beïnvloed is door de wetenschap: groot, vaak onoverzichtelijk. De technologie vormt meestal een systeem. Voor het gemak moet u denken aan Tata Steel in IJmuiden. In een vanouds mooi duinlandschap ..

