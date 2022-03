Marketing kerk

‘Welkom zijn in de kerk zoals je bent’ is maar het halve verhaal, schrijft Gerard ter Horst (ND, 12 maart). Ja, dat dus! Ik ben allergisch geworden van het ‘welkom thuis’-bord voor diverse kerken in Nederland. En voor folders met blije gezichten, die een paradijs beloven. Misleidende marketing is strafbaar in Nederland en soms jeuken mijn handen om dit proces eens op te starten. Maar ‘kies je gevechten’; dat is uiteindelijk ook niet hoe ik christen wil zijn. Achter de schermen blijkt het vaak heel anders te zijn dan in de vitrine. Zoals in elke organisatie, natuurlijk. Niets is was het lijkt. Bij hoge verwachtingen val je diep en hard. Maar gelukkig is de kerk God niet.