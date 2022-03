Moeders baren geen kinderen om ze op te offeren

De Duitse kunstenares Kathe Kollwitz was moeder van twee zonen. Zij moedigde haar jongste zoon aan die eindelijk (zeventien jaar) een doel had gevonden om voor te leven: ten strijde trekken. Op de eerste dag sneuvelde de jonge soldaat. Zijn ouders in diepe rouw en met onmetelijke spijt achterlatend. Kollwitz ontpopte zich als gedreven pacifiste. Haar kunst was haar wapen in de strijd tegen zinloos oorlogsgeweld. Moeders baren geen kinderen om ze te offeren op het slagveld. ‘Het zaad mag niet vermalen worden.’

De moeder Kollwitz huilde levenslang. Haar beelden getuigden van onmetelijke smart. Zouden de tranen van de Moeder Gods werkelijk alleen voor de overwinnaars vloeien?

Het gebed bij de aanvang van de orthodoxe eredienst lui..

