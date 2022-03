Ongezond slachtofferschap

De voormalige opperrabbijn Jonathan Sacks die in 2020 is overleden, schreef meerdere boeken die opvielen door hun maatschappelijke betrokkenheid. Zo stelde hij het belang van pluralisme en meningsverschillen aan de orde en wees op het gevaar van fundamentalisme. Sacks was niet alleen een filosoof met een uiterst praktische insteek, maar ook geestelijk leider van de joodse orthodoxie en daarnaast een belangrijk publiek figuur in Engeland.

Zijn bijbeluitleg gaat samen met zijn visie op maatschappelijke problemen. Sacks meent dat de Bijbel een dubbel verhaal vertelt: een verhaal van mensen die in alles afhankelijk zijn van een God die wonderen doet, en een meer verborgen verhaal dat appelleert aan de eigen verantwoordelijkheid van de m..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .