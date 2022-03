Houd de persoonsontwikkeling in het onderwijs in ere

Erik Meester houdt in het ND van 12 maart een pleidooi voor klassikale kennisoverdracht op (basis)scholen, erop gericht om leerlingen te leren participeren in de samenleving. Daarbij neemt hij afstand van het onderwijs gericht op persoonlijke ontwikkeling. En zo wordt het kind weer met het badwater weggespoeld. Wat jammer dat de winsten van die gerichtheid op persoonsvorming niet worden ingemetseld als bouwstenen in het onderwijshuis.

Deze discussie speelde ook al toen ik in 1974 als docent het onderwijs in stapte. Met de ervaring van 43 jaar voor de klas kan ik stellen dat je als docent zo’n belangrijk figuur bent in de vorming van een kind, dat het een doodzonde is om je aan die persoonlijke ontwikkeling te onttrekken. Trouwens: leren goed te participeren in de samenleving kun je alleen doen als je jezelf kent en met jezelf leert omgaan. Persoonlijke vorming dus. En ja, kennis verzamelen, geheugen trainen, naastenliefde, discipline en volhoudingsvermogen leren zijn zeker belangrijk, zowel voor de persoonlijke vorming als voor de participatie in de samenleving.

Concreet voorbeeld? Natuurlijk geven we les over de trans-Atlantische slavenhandel vanaf de zeventiende tot ..

