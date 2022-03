Dominee Bram Kunz geeft aan zijn zetel door te geven als hij gekozen wordt tijdens de gemeenteraadsverkiezingen (Nederlands Dagblad, 5 maart).

Eerlijk gezegd vind ik dat hij hier aan kiezersbedrog doet door wel op een lijst te gaan staan, maar die zetel niet in te nemen als hij gekozen wordt.

Dat hij dit vooraf meldt is goed, maar hij had er in mijn visie dan beter aan gedaan om op die lijst de plek van lijstduwer in te nemen.

