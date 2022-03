Het kan dus: de boel omgooien. Nu nog bij zaken die minder tastbaar zijn

Ik dacht zo vaak dat het systeem niet te remmen is. Omdat het te complex, te groot, te machtig is. Maar dat is dus niet waar. We merken nu dat we kunnen stoppen, veranderen, het roer omgooien.

'Te zien hoe we bereid zijn tot een offer, geeft moed. Ik dacht namelijk zo vaak dat het systeem niet te remmen is. Dat we de slavernij in kledingfabrieken wel moeten accepteren.' Verschillende containers in de haven van Rotterdam met de bestemming Rusland staan momenteel vast in de terminals.

Daar zijn we dan: een vreselijke oorlog in Europa. Het raakt diep. De eilandjes van hoop, moed en positieve energie die we vonden sinds de pandemie wat kalmer geworden is, worden overspoeld met onheil en onrust.

Ik weet weinig over wat we nu kunnen doen. Maar ik zie wel hoeveel we mogen voelen. ‘Politici laten zich meeslepen door hun gevoelens’, aldus een verslaggever die de situatie in het Europees Parlement beschreef. Ik proef overal bereidheid om een offer te brengen en een prijs te betalen, zolang het de macht van Poetin kan verminderen. Je kunt lachen om mensen die nu koud gaan douchen of de verwarming laag zetten om gas te besparen, maar is dit niet juist de enige goede reactie die je kunt hebben? Het voelt toch niet lekker om mee t..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .