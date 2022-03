Voorspelbare, eenzijdige solidariteit

Er verscheen al snel na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne een gebed in de vorm van een lied over en voor Oekraïne dat in kerken gezongen kan worden (ND, 4 maart). Was en is er ook zo’n lied voor de Papoea’s wier land net als de Molukken werd weggegeven aan Indonesië en Amerika? Papoea’s van wie er naar schatting vanaf 1963 500.000 of meer zijn vermoord onder het goedkeurend oog van het Westen inclusief Nederland. Of eerder voor Oost-Timor, waar een derde van de bevolking werd vermoord? Of voor niet-Assadgezinde Syriërs, Jemenieten, Oeigoeren, christenen en jezidi’s? Mij valt een voorspelbare betrokkenheid op. Wel de Oost-Europeanen, minder of eigenlijk niet Centraal-Afrikanen, Koerden, Rohingya of de door Nederland zelf uitgebuite Molukkers en Papoea’s. Ik vind het tekenend en jammer, die voorspelbare solidariteit.