Ga het gesprek aan met een verward persoon

Politie en psychische problematiek gaan niet goed samen. Een psychose of ernstig ontregelde verslaving vraag immers niet om handhaving maar om iets anders. Als een dienst gericht op handhaving in aanraking komt met afwijkend of onwenselijk gedrag in het kader van psychisch lijden, ontstaan er risico’s. Dit omdat de politie de dynamiek en de mate van dreiging achter het gedrag niet kan interpreteren. Inmiddels is bekend dat 84 procent van de overledenen na politieoptreden mensen met verward gedrag zijn. Dit kan en moet beter.

In onze zogenaamde neoliberale samenleving, gericht op ordening, beheersing en maakbaarheid, valt afwijkend gedrag snel op. De bandbreedte voor wat we ‘normaal’ en tolerabel vinden is steeds enger geworden, zodat bij ..

