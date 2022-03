Bid allereerst voor het hart van mensen die oorlog maken: dat Gods liefde erin mag landen

In een park in het centrum van Damascus, Syrië, werd deze week een spandoek geplaatst dat de warme banden tussen de autocratische leiders van Syrië en Rusland wil benadrukken, al-Assad en Poetin.

De voorpret die ik voelde bij het vooruitzicht van columns schrijven voor het Nederlands Dagblad sloeg om in een lichte paniek bij de inval in Oekraïne. Zeg dan nog maar eens iets zinnigs. Iets wat ertoe doet. Ik buitelde mee in mogelijke verklaringen voor het handelen van die kleine man met de toegeknepen ogen in het gezicht dat zelden lachte. ‘Je moet naar religie kijken, anders begrijp je dit conflict niet’, zei de één. ‘Het is de historie’, zei een ander, ‘en het begon met de bolsjewieken; de Romanovs waren immers volledig pro Europa!’

‘Het is de schuld van de NAVO, van de EU, van de VS, van China.’ ‘Welnee, Oekraïne had gewoon dat kanaal door de Krim nooit moeten droogleggen na die annexatie.’

Of: ‘Het gaat allemaal om oli..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .