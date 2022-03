Waar is de mensheid mee bezig?

Gelukkig las ik kortgeleden de bijdrage van Thomas Quartier, de Theoloog des Vaderlands: Tijd voor een stil vredesprotest (ND, 26 februari). Zelf vroeg ik aan een aantal mensen: Waarom horen we nu praktisch niets over Gandhi, Mandela en Luther King? De meesten zwegen. Ik had ook Jezus nog kunnen noemen: Wie het zwaard opneemt, zal door het zwaard vergaan. Hoeveel miljoenen vluchtelingen en hoeveel tienduizenden doden en gewonden hadden kunnen worden voorkomen door overgave? Zelensky, met zijn onverzoenlijke houding ten opzichte van de separatisten, vond het zelfs nodig alle burgers op te roepen zich gewapend te verzetten. Wat een zinloze waanzin. Er zijn toch ook vele soorten van geraffineerd geweldloos verzet?