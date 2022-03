De discussie over onzekerheid en twijfel in het geloof, spreekt me erg aan, zo ook de column van Reina Wiskerke over dit onderwerp in het Nederlands Dagblad van zaterdag (5 maart).

Bij mij komt dan wel de vraag op, wat is geloven eigenlijk en hoe geloof je?

Voor de één is het de praktische navolging van Jezus en voor de ander een relatie met God hebben. De één gelooft in een God als persoon en de ander ziet God meer als bron van alle leven.

De ene geloofsopvatting zou, lijkt mij, gauwer tot twijfel kunnen leiden dan de andere.

Voor mij blijft geloven moeilijk. maar de tekst uit de Bijbel waaraan ik mij vasthoud is Micha 6 vers 8: ‘Er is, jou, mens, gezegd wat goed is, je weet wat de Heer van je wil: niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God.’

In het Grunnegers (het is dialectmaand) voor mij nog aansprekender: ‘Mensken nog aan tou. Der is joe ja dudelk zegd wat ..

