Waar zijn de christelijke pacifisten? We hebben jullie nodig«

Een landverrader ben je. Of naïef op z’n best. Wie pacifist is, wordt deze dagen snel weggewerkt uit het publieke debat, schreef The Guardian-journalist Andy Beckett vorige week. Want het is nu: vierkant achter Oekraïne staan en ‘wij tegen Poetin’. En dus ben je, als je deugt, vóór wapens leveren en misschien zelfs voor NAVO-ingrijpen. Het is hooguit ‘de bom’ die mensen ervan weerhoudt voor nog verdergaande militaire actie pleiten. ‘Ik ging op zoek en er was helemaal niemand meer pacifistisch’, klaagde ook columnist Rosanne Hertzberger in NRC. Waar waren de vredesduiven gebleven? En inderdaad, ze zijn er nauwelijks. Zeker, er kwam een statement van Kerk en Vrede, waarin zowel de Russische agressie als wapenleveranties van westerse landen aan Oekraïne worden veroordeeld. Maar van die aloude christelijke pacifistische organisatie is, zeker vergeleken met de massale kernwapendemonstraties op de Dam begin jaren tachtig, nauwelijks een schim meer over.