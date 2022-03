Bij dure oplossingen de kiezer en zelfs het parlement passeren, daar moeten we vanaf

Vrijwilligers tellen in de Jaarbeurs in Utrecht uitgebrachte stemmen na de Tweede Kamerverkiezingen van vorig jaar maart. In theorie ligt de soevereiniteit, de zelfbeschikking van een staat, vandaag de dag bij de kiezer.

Werken onze overheidsinstituties nog wel in het algemeen belang? Dat is een relevante vraag in een tijd waarin we behoorlijk slordig omgaan met de rechtsstaat, met mensenrechten en met onze democratie. Anno 2022 staat de legitimiteit van politieke besluitvorming onder druk. Inzichten over soevereiniteit van de zestiende-eeuwse François Vrancken kunnen helpen om de knoop te ontwarren.

De gedachte dat macht die niet in het algemeen belang wordt uitgeoefend niet legitiem is, ligt aan de basis van het ontstaan van Nederland. ‘Als een vorst zijn plichten niet nakomt, maar, in plaats van zijn onderdanen te beschermen, hen probeert te onderdrukken als slaven, dan is hij geen vorst, maar een tiran’, zo verklaarden de Staten-Generaal in 1581 in he..

