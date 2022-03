Is de lokale politiek belangrijk of een ‘ver van jouw bed show’?

In de rubriek ‘Mijn Mening’ geven betrokken burgers iedere week hun mening over een actuele kwestie. Deze keer over de gemeenteraadsverkiezingen. ‘De besluitvorming in de raad lijkt soms net een caviabaan.’

De gemeenteraadsverkiezingen komen eraan. Iedereen vanaf achttien jaar mag volgende week een stem uitbrengen. De gemeenteraad beslist over plannen en regels in onze steden en dorpen en heeft daarmee invloed op ons woonplezier, de sportmogelijkheden in onze omgeving en het onderwijs aan onze kinderen. Hoe bepaal je wie jouw stem krijgt? Hoe betrokken ben je, of is de lokale politiek een ‘ver van jouw bed show’?

Dichtbij

Rineke de Wit, zangeres

Het grappige aan politiek en muziek is dat ze twee dingen gemeen hebben: stemmen en partijen. Daar verdiep ik mij graag in. Ik wil dat mijn stad Amersfoort cultureel en levendig aantrekkelijk blijft. Daarnaast vind ik aandacht voor mijn eigen wijk belangrijk, want juist de lokale politiek moet dichtbij..

