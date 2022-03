De Oekraïne-oorlog loopt niet ‘goed’ af. Europa moet zich voorbereiden op een nieuwe, harde realiteit

Er is bijna geen scenario meer waarin het conflict in Oekraïne nog op een gecontroleerde manier valt te beëindigen. Dat is de conclusie van twee totaal tegengestelde experts, de een in Rusland, de ander de directeur van de CIA, William Burns. En Poetin kon dat van tevoren weten, blijkt uit studies van bijvoorbeeld Ivan Timofeev.

Hij is programmadirecteur van het RIAC (Russian International Affairs Council) en directeur bij Valdai, het discussieplatform waar Poetin ieder jaar in langdurige vraaggesprekken zijn politiek uiteenzet. Ook 22 oktober vorig jaar was Poetin er weer te gast. Timofeev luisterde goed en waarschuwde in november voor ‘een langdurig conflict’ in Oekraïne, waarin Rusland meer schade zou lijden dan het zou opleveren.

Zi..

