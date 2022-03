Voorkom mensenhandel aan de grens met Oekraïne

De vluchtelingenstroom vanuit Oekraïne trekt niet alleen hulpverleners maar ook mensenhandelaren die hun kans schoon zien. Zeker vrouwen en meisjes zijn voor hen een makkelijke prooi. Criminele netwerken azen op hen om hen bijvoorbeeld te verhandelen voor de prostitutie of tegen betaling seksueel te misbruiken voor de webcam. De Europese politieorganisatie Europol en de VN-kinderorganisatie Unicef zien deze vorm van exploitatie sterk groeien in Europa. Juist nu moeten we daarom de strijd tegen mensenhandel met volle inzet aangaan.

Angela (24) woonde in een klein huis in Roemenië dat ze deelde met haar ouders, twee kinderen, haar schoonzus en het kind van haar zus. Armoede en geweld kende ze van dichtbij. In het voorjaar van 2020 ontmoette..

