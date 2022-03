Wie roept Indonesië tot de orde?

Met bijzonder veel instemming las ik het artikel van René Hoksbergen over de houding van Indonesië ten opzichte van Papua (ND, 3 maart), speciaal waar het gaat over de sluipende genocide die het leger van Indonesië onder wegkijken van onze regering en de VN nu al zestig jaar toepast. Voor dit schandalige optreden is veel te weinig aandacht in de media.

Eind jaren vijftig hadden mijn vrouw en ik plannen om als arts naar Nieuw-Guinea te gaan. Als ik voor drie jaar zou tekenen, verviel mijn dienstplicht. Na een eerste gesprek in 1956 waarin het licht op groen werd gezet, was ik al met de tropencursus begonnen. Toen wij ons, na afstuderen in 1957, meldden om ons vertrek te regelen, kregen we onverwacht de mededeling dat uitzending nog lang op zich zou laten wachten. Dat betekende dat ik tóch in militaire dienst moest. Nog geen drie maanden later werd bij de zojuist aangetreden officieren gesmeekt om belangstelling voor Nieuw-Guinea. Bij zoveel tegenstrijdigheid en chaotisch beleid voelden wij ons niet meer in veilige handen en wij hebben ons voornemen tot onze spijt moeten laten varen. Maa..

