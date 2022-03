Selectieve omgang met vluchtelingen

Sinds een paar weken lijkt de wereld op zijn kop te staan. Rusland is Oekraïne binnengevallen. Er worden allerlei maatregelen genomen om Rusland hiervoor te sanctioneren. Bedrijven trekken zich terug uit Rusland. In EU-verband worden allerlei maatregelen genomen. Voor de inmiddels meer dan één miljoen vluchtelingen komt men massaal in beweging om hen te helpen. Hartverwarmend. Zou je denken. Of? Toen de Taliban Afghanistan veroverden, wilden vele Nederlanders niets van deze vluchtelingen weten. Een van de mensen die ik met taalondersteuning help, komt uit Jemen. Mijn klant zegt dat in Jemen precies hetzelfde gebeurt. Maar de wereld bekommert zich hier niet om. Het wordt ook wel de ‘vergeten oorlog’ genoemd. In dit land woedt sinds 2015 d..

