1 De Oekraïne-oorlog is verwoestend en beangstigend. De toekomst is ongewis. Om hem uit te houden, moeten we ons geestelijk wapenen. Dat lukt niet door constant het nieuws te volgen of mee te gaan in doemscenario’s.

2 Geestelijk wapenen doen we met kunst en muziek, met literatuur en geschiedenis en door elkaar aan te moedigen. Door erop te vertrouwen dat we ook hier weer overheen komen. Zeker vandaag is optimisme een morele plicht.

3 In Oekraïne vechten honderdduizenden v..

