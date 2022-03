Poetin: van handlanger tot blok aan het Chinese been

‘Oekraïne vandaag, Taiwan morgen’, is een populaire slogan op de sociale media in Taiwan. ‘Taiwan is een puur binnenlandse aangelegenheid en dus iets fundamenteel anders dan de Oekraïne-situatie’, aldus de Chinese minister van Buitenlandse Zaken Wang Yi eerder deze week. De verschillen zijn evident, maar er is een overduidelijke overeenkomst: zowel Taiwan als Oekraïne worden als jonge democratieën ernstig bedreigd door een grote autocratische buur.

Op 4 februari spraken de Russische president Vladimir Poetin en zijn Chinese collega Xi Jinping elkaar in Beijing voorafgaand aan de opening van de Olympische Winterspelen. Ze zeiden dat de vriendschap tussen beide landen ‘onbegrensd’ is, en er geen ‘verboden terreinen’ van samenwerking zijn. H..

