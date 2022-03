Twijfel als dwangmatig moeten

In het ND van 2 maart stond een vraaggesprek met een van de schrijvers van het boek Onzeker weten onder de titel ‘Blijf bereikbaar voor twijfelaars’. In het interview wordt gezegd: ‘Zeker weten moet niet langer het startpunt zijn voor geloof.’ Vooral dat woord ‘moet’ valt me op in dit verband. Zo stellig, zo dwangmatig.