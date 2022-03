De kerk van de toekomst geeft prioriteit aan gezinnen

Twee jaar lang zijn veel gezinnen weinig naar de kerk geweest. Pakken ze de regelmatige kerkgang weer op nu de kerk opengaat? En hoe ga je daar als kerk mee om?

Uit internationaal onderzoek van Scripture Union blijkt dat ouders en kinderen zich na de pandemie minder betrokken voelen bij de kerk. Iedereen weet dat relaties belangrijk zijn en juist daar ontbrak het tijdens de pandemie aan. Veel ouders geven aan dat ze in de afgelopen twee jaar geen ondersteuning van de kerk hebben ervaren. Zeker, er zijn kerken die in deze periode dingen hebben gedaan die wel voor verbinding zorgden. In veel gemeenten hadden kinderen echter geen prioriteit en was hun rol passief. In de onlinediensten was niet altijd plaats voor kinderen. Toen de k..

