Realisme, niet moralisme gaat ons verder helpen in conflict Rusland-Oekraïne

Moralisme helpt ons niet verder in het conflict tussen Rusland en Oekraïne. Beter is het om realistisch te kijken, een goede machtsanalyse te maken en de verschillen tussen wereldbeelden serieus te nemen.

Moralistische typeringen over Poetin en Rusland gaan ons niet verder helpen. Integendeel, ze zijn als olie op het vuur. Ze versterken het denken in kwaad en goed.

De wereld lijkt nog steeds in shock. Doet Poetin nu echt waarmee hij leek te dreigen? In het publieke debat wordt de vraag gesteld: hoe kan het dat wij dit niet zagen aankomen? Deze man moet wel krankzinnig zijn en ideologisch gestoord. Dit is ongeveer hoe er tot op heden wordt gereageerd op de recente inval van Rusland in Oekraïne.

Dergelijke typeringen gaan ons niet verder helpen. Integendeel, ze zijn als olie op het vuur. Ze versterken het denken in kwaad en goed. Bovendien zorgen ideologische en moralistisch reacties ervoor dat het vuurtje verder aangewakkerd. Daardoor ontstaat het risico dat het conflict intenser wordt en langer gaat duren. Bovendien belemmert het een adequate analyse van wat er aan de hand is. Hoe komt het da..

