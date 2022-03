Een kindervinger op de zere plek

‘Juf, waarom hebben we het alleen over de oorlog in Oekraïne? Waarom bidden we alleen voor vrede in Oekraïne terwijl er zoveel meer oorlogen zijn in deze wereld. Waarom noemen we die niet?’

Tja, waarom niet? Waarom zijn we zo in de ban van deze oorlog, terwijl over de hele wereld oorlogen woeden. Soedan, Ethiopië, Syrië, Afghanistan. Zomaar een paar landen waar onrust, honger, armoede en vluchtelingen aan de orde van de dag zijn. Maar die in onze nieuwsoverzichten niet tevoorschijn komen.

Waarom niet? Misschien omdat de dreiging vanuit Oekraïne nu wel heel dichtbij komt? Is het omdat we nu zelf vóélen wat een oorlog dicht bij huis betekent? Hogere olieprijzen? Hogere gasprijzen? Handel die onzeker is door het wegvallen van de export naar R..

