Terug naar 90 km/u

Bij energie besparen geldt: alle beetjes helpen. Het Internationaal Energieagentschap (IEA) roept op om de thermostaat een graadje lager te zetten. Ik stook al jaren op negentien graden. Maar Nederland haalt nog veel aardolie uit Rusland. Dat moet ook minder en dat kan als we allemaal negentig kilometer per uur (de oliecrisis-norm) gaan rijden. Dat scheelt weinig tijd maar bespaart op jaarbasis tot 0,5 miljard liter en 1 megaton CO 2 . Dat is win-win, voor het milieu en tegen de Russische president Poetin.