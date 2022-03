Houd altijd de mens in het oog

Nu in Europa weer een oorlog woedt, zet de in mei heilig te verklaren pater Titus Brandsma aan het denken. Meer dan daders zag hij mensen die ‘door al te snelle oordelen uit het oog verloren worden’.

In 1988 verscheen de Italiaanse film 'Le Due Croci' over het leven van Titus Brandsma. Brandsma werd daarin gespeeld door de Duitse acteur Heinz Bennent (links), hier bij opnamen op het Binnenhof in Den Haag.

Dat de heiligverklaring van Titus Brandsma (1881-1942) bekendgemaakt wordt in een tijd waarin Europa voor het eerst sinds lange tijd weer met brutaal oorlogsgeweld geconfronteerd wordt, is een bijzondere speling van het lot.

Het is de heldhaftige houding van de karmeliet en hoogleraar filosofie ten aanzien van de nationaalsocialistische bezetting die hem in de decennia nadien het aanzien heeft gegeven dat hij in Nederland nog steeds geniet. En wanneer heiligheid inderdaad iets te betekenen heeft, dan heeft ze zeker te maken met de consequentie en zelfvergetelheid die Brandsma’s houding kenmerkte in die donkere jaren van opkomende brutale ideologieën en nadien van gruwelijke oorlogsdaden.

Titus Brandsma was zeker niet de enige die zich al h..

