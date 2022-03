De Cubacrisis, aangehaald in de column van Aad Kamsteeg (ND, 7 maart), was in 1962, niet in 1972.

In de serie over kruiswegstaties in de vastentijd (ND, 4 maart, Gulliver) wordt de jaarlijkse processie vanaf de Sint Jansbasiliek in Laren op 21 juni gedateerd. Dat moet 24 juni zijn. De heiligverklaring van Titus Brandsma is aangekondigd maar wordt op 15 mei officieel.

