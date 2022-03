De dienaar van het volk en de dictator staan tegenover elkaar

(beeld nd)

President Zelensky van Oekraïne maakt alom indruk door zijn standvastigheid. Hij wil zichzelf niet in veiligheid laten brengen, maar zet zich onvermoeibaar in voor zijn volk en doet de naam van zijn partij, ‘Dienaar van het Volk’, eer aan. Deze naam gaat terug op een satirisch tv-programma dat de corruptie aan de kaak stelde. Als acteur speelde Zelensky daarin een leraar die tot president werd uitgeroepen. In 2019 werd deze rol ook werkelijkheid voor hem.

Zelensky nam deel aan de presidentsverkiezingen en won zelfs ruimschoots. Aanvankelijk werd hij met scepsis bekeken en zijn populariteit kreeg een knauw toen hij ook zelf niet brandschoon bleek te zijn. Maar in zijn verzet tegen Poetins oorlog verbaast hij vriend en vijand do..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .