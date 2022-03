De vraag is hoe Shell Sachalin gaat verlaten

Shell staat nu voor de volgende uitdaging. Hoe komen ze van hun gas- en oliebelangen in Sachalin af? Aankondigen is één, maar uitvoeren is wat anders.

‘Een afschuwwekkend en in alle opzichten ellendig oord waar uit vrije wil slechts heiligen of totaal verdorven mensen kunnen leven’, schreef de Russische schrijver Anton Tsjechov in 1890 over Sachalin, het eiland dat tussen Japan en Siberië in ligt.

In de tijd dat Tsjechov het eiland bezocht, was het een strafkolonie van de tsaren. Honderd jaar later, op het moment dat de Sovjet-Unie uiteenviel, werden er in de wateren bij Sachalin acht olie- en gasvelden ontdekt, met een reserve van 3,3 miljard vaten olie en honderden miljarden kubieke meter gas.

Onder president Jeltsin miste Rusland de offshore technologie om die rijkdommen te exploiteren. Hij riep de hulp in van westerse olieconcerns, zoals Shell en Exxon, maar die aarzelden. Vanwege de..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .