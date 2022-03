Denk even na voordat je mensen gaat helpen

Nu de oorlog is uitgebroken in Oekraïne komt Nederland in actie. Ongekend veel donaties, luidende kerkklokken en allerlei helden die hun vrachtwagens volladen en afreizen richting het oorlogsgebied. Dat laatste is goed bedoeld, maar vraagt ook om enige reflectie.

Wilt u iets dóén in plaats van doneren? Als u echt zo geraakt bent door mensen die door verschrikkelijke omstandigheden van huis weg moeten vluchten, sluit dan vriendschap met mensen in een asielzoekerscentrum. Niet alleen de Oekraïners die daar nu binnendruppelen kunnen een warm welkom gebruiken. Ook de mensen uit Eritrea, Syrië en Somalië.

Nu ik voor de derde keer vanuit een noodhulporganisatie betrokken ben bij een acute crisis staat één ding voor mij vast: noodhulp is complex, en een ieder die geen expert is moet ook niet zomaar in een vrachtwagen springen. Een paar suggesties.

Laat u informeren. Noodhulporganisaties weten welke hulp er nodig is, hoeveel hulp er nodig is, op welke plekken en hoe dit het beste geregeld kan worden. Elke organisatie zal u vertellen dat het beter is om geld te geven.

netwerk

Zelf werk ik voor Dorcas, een noodhulporganisatie die al 25 jaar in Oekraïne werkt. Mijn lokale collega’s hebben een netwerk vol partners, strategische contacten, bereidwillige vrijwilligers en loc..

